30多歲男子痴戀葉姓直播主，1個月內「斗內」葉女上百萬元，男子父母制止不成，乾脆跑去兩人約會地點堵人，痛罵葉是「詐騙集團」，並控告葉女及直播平台劉姓負責人詐欺罪，台北地檢署調查後認為葉女「拿錢有辦事」，有依約伴遊陪玩，未施用詐術，6日將葉、劉不起訴。

據了解，這名男子去年4月間看到葉女的直播後，成為葉女的忠實粉絲，男子因葉女說各直播主在直播平台上比賽，希望粉絲幫忙衝人氣，男子因此陸續花費100多萬元購買點數斗內。

父母發現兒子的斗內行為後，勸說無效，去年5月間偷查兒子和葉女約會餐敘時間地點，衝到餐廳現場罵葉女「詐騙集團」，葉女雖不再和男子聯絡，但事後男子父母控告葉女及直播平台劉姓負責人詐欺。

檢察官偵查期間，先安排男子一家和葉女、直播平台調解，直播平台同意部分退款，換取撤告。檢察官調查認為，男子已經成年，且直播主葉女有依約和男子出遊，葉女並無施用詐術情事，葉女、劉男詐欺罪嫌不足，今予以不起訴處分。