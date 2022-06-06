111年大學申請入學第二階段放榜已告一段落，薇閣高中學生個人申請成績輝煌，3人正取台大醫學系，包括王璿徹、陳仲廉、陳致安；另有7人正取陽明交通醫學系，加上成大醫、北醫等共34人錄取醫學系，另有備取學生等待6月15日統一分發。薇閣高中指出，今年是新課綱第一屆，遇到史上最難數學考題，又遇到疫情嚴峻干擾，在多重的考驗下，學生仍有亮眼成績，共72人次正取台大。

錄取台大醫學系和陽明交通醫學系的王璿徹，從小夢想是經營動物園，對生命充滿尊重與關懷，高一在腫瘤實驗室做實驗時，他還拜託實驗室人員，將要銷毀的20幾隻實驗用白老鼠帶回家照顧，直到老鼠壽終正寢才放心；校方指出，王璿徹從高一決定當醫生，在生物及化學各項競賽中屢獲佳績，立志要當個有溫度的醫生，幫助需要的人。

另外，同樣錄取台大醫學系的陳仲廉，喜歡閱讀科學期刊、打籃球、彈鋼琴、拉小提琴，也熱愛海洋活動，參加美國海洋獨木舟協會，拿到了Coastal Kayaking level 1證書，立志想成為一名在臨床端盡心盡力的醫師。

此外，錄取台大醫學系的陳致安，也是多才多藝，參加台北市西班牙語簡報達人競賽榮獲第三名，擁有音樂才華的陳致安是校內高中合唱團的吉他手，並創作班歌，外表陽光、內心溫柔