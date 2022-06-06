台北市長柯文哲在今年1月啟用「台北大數據中心」，誇口以數據治理城市。但台北市議員王欣儀今質疑，大數據中心成立半年以來，最重要的就是防疫議題，柯文哲稱自己是用科學判斷，而不是預言，而今大數據中心完全都沒有「關鍵數據」，柯要如何做決策？顯見大數據中心只是虛有其表、毫無功能。對此，柯文哲允諾會先整理近1個半月的數據。

王欣儀今在市政總質詢提出，covid-19全台進入大規模流行階段，6月4日死亡人數152人創新高，截至5日為止累計死亡已2939人，其中2924例本土，台北市佔638例，全國第2多，眼見許多孩子死去，用人命的流失換取與病毒的共存，這代價太沉重，這是政府的失職。

王欣儀表示，民眾不禁懷疑，現今已有covid-19抗病毒藥物，為何中重症者、死亡人數還是那麼多，質疑確診者沒立即投藥或藥給不足，投藥到底有沒有效？是否有轉換成大數據，市府若沒掌握原因，如何解決問題。

王欣儀認為，台北市中、重症人數、死亡人數、重症的死亡率、護病比、專責病床數、投藥平均時間及發病至死亡平均時間等等，這些全都是「關鍵數據」，但針對民眾最關心的事卻一問三不知。

她炮轟，柯文哲稱自己用「科學」判斷而不是預言，設大數據中心是為了做更好的治理，現在疫情嚴峻，大數據中心是在忙什麼，沒有數據怎麼因應。

王欣儀提醒，有專家警告，極具傳染性的BA.4及BA.5變異株今秋可能掀起新一波疫情；柯文哲應在防疫戰場上發揮數據治理的能力，有效降低重症與死亡人數，善盡指揮官的職責，交出戰果。

柯文哲說，5月26日開始進行快篩陽就給藥，應該是有好一些，因為死亡曲線本來比確診還要慢10到14天，現在曲線上來，還會維持一陣子。北市聯合醫院總院長強調璩大成說明，目前有7到8成符合資格的民眾用藥，使用狀況良好，而抗病毒藥物存量也是夠的。

柯文哲坦言，死亡模式跟書上不一樣，一般發生症狀到死亡要10到14天，但台灣有50％在3天內死亡，現在可能要1個月才有辦法統計出來，需要累積足夠的病例去統計，他也認為搞不好秋冬會變種捲土重來，允諾會先整理近1個半月的數據。