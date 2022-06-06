騎乘機車老婦倒地，警方調查肇事大貨車違規上路，該路段禁行15噸以上大貨車。（新城警分局提供）

花蓮新城郷北埔路197號南下車道，今接近中午，64歲的林姓男子駕駛營業大貨車，與同向騎乘機車的78歲顏女發生擦撞，老婦被車輪輾過，下半身傷重，送醫不治，由於該路段禁15噸以上大貨車行駛，警方已針對肇事責任調查釐清中。因上月也發生2起大型車違規行駛禁行路段釀死亡車禍案，警方呼籲業者自律，路邊攔查將重罰！

警方表示，今上午11點多，64歲的林姓男子駕駛營業大貨車，由北埔路北往南方向行駛，78歲騎乘機車的顏姓老婦與大車同方向行駛，未料途中被大貨車擦撞後倒地，車輪輾過下半身，顏女左腳骨折，現場昏迷，消防隊據報趕緊將婦女送往慈濟醫院急救，到下午1點急救無效。

警方對林姓男子實施酒精檢測，酒測值為0，顏女則待醫院抽血檢驗，雙方持照正常，由於該路段禁止15噸以上大貨車行駛，警方將針對違規行開罰，至於事故發生原因，尚待釐清肇責。

警方指出，上月迄今已發生3起大車違規釀死亡車禍事故，將持續針對重點路段部署稽查勤務，加強攔檢，嚴格取締大型車重大違規，同時約制轄區貨運業者自律，務必申請完整通行權，路邊攔查將重罰。