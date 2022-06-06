致伸(4915)今日公告5月份合併營收為新台幣68.7億元，較2021年同期的51.1億元年增34.5%，較4月份的63.7億元月增7.8%。累計前5月營收為311.29億元，年增9.87%。

受到中國新冠疫情封城的影響，因此五月的營收較原有預期受到輕微的3%短少的負面影響，但商用設備、警用相機和消費性聲學產品的需求依然強勁。隨著中國在封城兩個月後逐漸放寬限制，致伸科技持預計未來幾個月需求和生產將逐步活得改善。致伸科技持續對2022年第二季度營收保持樂觀，因需求沒有消失只是遞延。致伸科技2022年第二季度的展望為：第二季度營收將呈現雙位數的年成長率，第二季度獲利將呈現雙位數的年成長率，營業利益率也將較去年同期高。

第一季度，資訊產品佔致伸總收入的53%，其次是智慧生活產品（26%）和汽車/工業互聯網(AIoT)等相關產品（21%）。與去年相比，汽車/工業互聯網(AIoT)等相關產品的比重持續增加，權重從2021年第一季度的13%和2021年第四季度的16%增加到2022年第一季度的21%。

2022年展望在新事業的耕耘努力之下， 營收年成長率期望能回到低雙位數。也將有望進一步提升新事業的營收佔比與獲利貢獻。2022年在汽車電子(car ADAS)方面持續維持高成長，而汽車電子2022營收成長率將超越我們主要客戶的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年及未來幾年提供營收成長動力。隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。

致伸泰國自建廠已經完成搬遷，將持續發揮成本製造優勢，成中國外最大製造基地。致伸也擴大在台投資，將在新竹竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，增設智慧化產線，主要生產中、少量但多樣化產品如先進電動車駕駛輔助系統之安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。