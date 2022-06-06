南亞科(2408)公布2022年5月份自結合併營收為新台幣61.97億元，月減6.07%、年減18.50%，創下2021年2月以來的15個月低點。累計合併營收為新台幣327.42億元，年增0.04%。

南亞科自主技術開發與製程轉換，第一代10奈米級製程技術(1A)第一顆產品8Gb DDR4試產順利達到良率目標，第二顆產品DDR5的設計已完成並投入試產。1A製程預計111年下半年導入量產。第二代10奈米級製程技術(1B)開始投片試產。

展望111年下半年，仍需觀察全球通膨、烏俄戰爭、疫情及供應鏈缺料的影響，下半年雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，惟手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。消費型電子終端產品如網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、固態硬碟等需求預期成長；VR頭盔、智慧眼鏡將受惠元宇宙概念及新款遊戲機推出而成長。

今年整年方面，公司挑戰與去年持平，加上產品組合優化，獲利可望穩健表現。