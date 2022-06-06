慧洋-KY(2637)受惠於4月下旬起BDI指數逐漸回穩以及5月共10艘船舶換約，5月營收26.41億元，再創歷史新高，年增81.11％，累計前5月營收達107.66億元，年增68.78％。自結5月單月營業利益15.28億元，營業利益率高達58％，亦為歷史新高，稅前盈餘13.03億元，每股稅前盈餘為1.75元；累計前5月稅前盈餘為53.50億元，每股稅前盈餘為7.17元。

慧洋指出，五一假期過後，上海等港口陸續恢復運作，加上俄烏戰爭影響，全球對原物料的搶運，以及區域性的轉單拉長船舶週轉天數，皆使得散裝船舶需求增加，帶動5月BDI月增35％，中小型船舶指數則月增約10％。而慧洋今年以來指數連動型船舶數量已近總船隊4成，指數回溫有效推升營收持續創高，並挹注獲利穩定成長。

此外，5月慧洋共有10艘船舶進行換約，挹注營收成長。受惠散裝航運市況熱絡，慧洋亦更新2022全年度換約漲幅可達42％，公司表示，今年以來因各國防疫政策及俄烏戰爭影響，散裝航運仍處於供不應求的狀態，在去年達7成換約漲幅的高基期下，仍調升換約漲幅，樂觀後市將持續成長。

2023年即將上路的兩大環保新約，將影響市場近8成的船舶，而慧洋持續積極布局節能船隊，現行旗下總計140艘散裝貨輪，平均船齡僅7年，穩坐最大數量、最高比重及最年輕散裝節能船隊。