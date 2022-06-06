本土新冠疫情持續延燒，該如何提升免疫力變得格外重要，泌尿科醫師高銘鴻特別在臉書粉專PO文分享吃薑的4大好處，包括殺菌、抗發炎、預防感冒等。因此，如果不討厭薑味的話，可以把薑加入平常飲食之中，有助於養生。

▍體內殺菌

薑辣素等成分，可以幫助胃腸的殺菌作用。此外，如果吃到不乾淨的食物導致腹瀉，薑也能幫助解毒與緩解症狀。

▍預防感冒

薑富含100種以上的化合物，主要為薑辣素、揮發油和多酚類，並含有膳食纖維、鉀、維生素A、E、B群及維生素C，可以幫助預防感冒，提升免疫力。

▍抗氧化

薑中的有益成份—薑酚，可以幫助抗氧化，且生薑的抗氧化力是馬鈴薯的10倍以上，並高於多數蔬果，可以防衰老，對抗自由基。

▍預防血栓

薑能夠促進血液循環，加速新陳代謝，並增強心臟收縮能力，降低心血管疾病風險。

高銘鴻也分享挑薑訣竅，「嫩薑」色白，尾端粉紅；「中薑」較為光滑；至於「老薑」表皮不皺縮、沒有腐爛枯萎、帶點土。 觸感以軟硬適中的扎實感 為佳。值得注意的是，有些業者會透過燻製，讓薑的色澤看起來顯得美觀，因此挑選時應避免購買有硫黃味的薑；也要避免薑心變黑、變糠、生出白毛的薑。

最後，高銘鴻提醒，薑的好處多多，但並非萬能，若是身體不舒服還是要去看醫生。