英國廣播公司（BBC）政治編輯梅森（Chris Mason）報導，英國國會保守黨議員將於今天晚間6時至8時之間，對首相強生（Boris Johnson）發動不信任投票。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110606

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《國際經濟》下周國際新聞事件
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