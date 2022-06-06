BBC：英保守黨議員6日對首相強生進行不信任投票 15:562022/06/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國國會保守黨議員將於今天晚間6時至8時之間，對首相強生（Boris Johnson）發動不信任投票。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國廣播公司（BBC）政治編輯梅森（Chris Mason）報導，英國國會保守黨議員將於今天晚間6時至8時之間，對首相強生（Boris Johnson）發動不信任投票。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110606 日自民黨青年局議員 基隆參觀首相先祖故居 日媒：岸田正協調出席NATO峰會 創日本首相先例 《國際經濟》下周國際新聞事件 #BBC #保守黨議員 #不信任投票 #06 #首相 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國警方就首相派對門追加罰款 迄今累計逾百件 03:252022/05/13 國際 台8線106k今晨電桿倒塌 谷關段提前搶通 10:182022/05/25 寶島 英國會將查派對門醜聞 強森拒下台 04:102022/04/23 國際大事 不斷更新》侵略烏克蘭自傷 英曝俄羅斯軍力差多了 07:322022/05/03 國際 社評／岸田三策 親美不抗中所得倍增 04:102022/06/03 焦點新聞 英國移民政策不友善 減緩港人赴英 04:102022/05/01 焦點新聞 日首相考慮出席6月底北約峰會 自民黨盼岸田拉抬參院選情 22:442022/06/04 國際 《期貨》5月台指期開盤大跌206點 08:582022/05/12 財經 消防夫妻檔強索麥當勞7060萬元 二審開庭因「疫情」又請假 16:062022/04/26 社會 《汽車股》三陽5月、前5月機車市占 奪雙冠王 16:192022/06/01 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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