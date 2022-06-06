仍未放棄參選桃園市長的國民黨台北市前議員羅智強，日前表示將向國民黨桃園市長參選人張善政提出3個「公正、自信、無私」的建議，昨（5日）提出首個建議後，今突然稱因遭軟性拒絕，因此其它2策不提了，甚至傳出思考是否退黨中。而張善政則回應「祝福他」。針對藍營桃園這一局，無黨籍立委高金素梅今天也表態了，說明自己的立場。

羅智強今（6）日在臉書指出，雖然他昨日提出「補正程序正義」的第1策，但張善政4日晚間的貼文其實就已軟性拒絕。他認為，參加初選民調除了可以補正程序正義外，更重要的目地是可以證明每個參選人的真實實力，不論對黨或對個人都有正面意義，「但看來張善政並不作此想」。

對此高金素梅也在該篇臉書留言，她指出，「大家都看到了國民黨苗栗所有的縣長參選人共同決定舉辦初選的良性示範，並將團結支持初選勝出者」。她表示自己很高興看到在野黨有這種由下而上的團結動力，也很願意支持苗栗初選勝出者。

高金素梅也直言，自己更期待「在桃園看到在野黨這種由下而上的團結模式」。張善政是她尊敬的前行政院長，藍委呂玉玲也是立法院的好同事，羅智強更是難得的中生代戰將，她將「全力支持經過初選的勝出者」，並坦言這也是贏得大選的勝選方程式。最後她表示「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」，期待國民黨讓外界看到不一樣的國民黨。