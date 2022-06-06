高端疫苗今公告，向澳洲藥物管理局(Therapeutic Goods AdministrationTGA) 申請新冠疫苗緊急使用許可（provisional approval，類似EUA），申請緊急使用許可審查後，以取得國際認證為目標，持續進行後續開發及申請認證。

根據Our World in Data統計，目前全球已有67.6％人口完成至少1針新冠疫苗接種，62％人口完成兩針疫苗基礎劑免疫，26％人口接受了第3針的追加免疫；疫苗總施打劑量已超過118億劑。而目前除了已開發國家大規模施打第三針疫苗外，以色列、美國等國家也開始對高齡與高風險族群進行第4針疫苗接種或施打相關評估。

高端分析市場現況後表示，未來的疫苗需求面上，單以基礎免疫以及第3針追加免疫的需求來看，全球仍有百億劑新冠疫苗的需求。

高端表示，澳洲TGA在全球醫藥法規監管機關中具公信力，是世界衛生組織定義的全球36個嚴格監管機構（Stringent Regulatory Authorities）之一，也是我國查驗登記法規所認定的10大醫藥先進國認證單位。

在COVID-19相關國際醫藥法規制定過程中，澳洲TGA同時也是「ICMRA國際藥物法規主管機構聯盟」、「Access Consortium聯盟」會員國、以及「歐盟COVID-19疫苗和療法委員會」的參與成員之一。