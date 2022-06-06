大仁科大成立鴿研社，把防堵鴿害成為社團唯一目標。（林和生攝）

空中群鴿不斷盤旋，眼前景象並非鴿友訓鴿，而是屏東大仁科技大學的校園日常。因鄰近農田，加上建築物高聳難以驅趕，使得校內鴿群繁衍迅速，為此，校方近期成立鴿研社，嘗試以無人機隊進行驅離作業，未來更將透過各科系專長，啟動防堵鴿害大作戰。

鴿研社指導老師、同時也是多媒體設計系副主任陳俊民表示，鴿子在校內各建築物築巢、繁殖，估計已達上千隻，近10年來，從施設防鴿網、斜板及搭建鴿舍「統一管理」，累積已耗費百萬防制費用，但成效皆不盡理想。

日前師生突發奇想，由多媒體設計系中的無人機課程延伸，由師生組成無人機隊，透過空中驅趕盼能達到嚇阻效果，陳俊民說，避免鴿群熟悉無人機起降，因此選在每日上、下午兩時段，各飛行15至20分鐘，待群鴿飛舞時，也能順勢概算校內鴿子數量。

社團三年級學生楊超穎苦笑著說，或許鴿子正值繁殖季節，當無人機在空中盤旋時，鴿群為保護鴿子蛋，竟改變方向進行「鳥襲」，已經被擊落2架，校方獲悉後決定加碼力挺，將採購7公斤以上無人機，再次執行飛行任務。

陳俊民透露，驅鴿行動分為3階段，第一階段是以無人機單純驅離，未來還會結合資工系透過3Ｄ列印方式加掛蜂鳴器，錄製老鷹或鞭炮聲，達到嚇阻效果；第三階段則會結合藥學系，使用鳥類不喜歡的藥草或香氛等氣味，透過空中噴灑來使鴿子自動搬離。

由於校園鴿害惱人，加上自己對無人機有興趣，二年級學生林念祖說，決定加入鴿研社進行防堵，盼能一舉將問題根除；陳俊民坦言，目前就是結合跨領域實務教學，希望能早日找到防堵解方。