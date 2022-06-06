高雄一名鄭姓男子發現越籍妻子的手機中出現性愛影片，男主角的身分竟是妻子任職的美容店黃姓老闆，讓他氣得提告求償，黃男佯稱是人妻賣淫，自己僅是顧客，但法官不信，高雄高分院審結，判黃男要賠15萬元定讞。

判決書指出，鄭男控訴，妻子任職於黃男所開的美容店，但黃男卻利用權勢強逼妻子與他發生性關係，還要求以手機錄下性交過程，認為黃男的行為嚴重侵害他的配偶權，影響他的精神與家庭生活，遂向法院求償80萬元。

對此，黃男辯稱，他並非美容院實際負責人，也不曾強逼人妻發生性關係，且人妻是在美容院擔任女服侍提供性交易，通常女服侍均會隱瞞婚姻狀況，何況鄭男明知人妻賣淫，那他點檯人妻又豈會侵害其配偶權，認為鄭男夫妻僅是想向他詐財。

一審法院判黃男須賠償鄭男15萬元，雙方均不服提上訴，高雄高分院重新勘驗證據，認定人妻並非受脅迫才發生性行為，但也不能憑胡女被抓到性交易，便逕自認定鄭男知情，認為原審無違誤，維持原判決定讞。