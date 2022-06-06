台北市今日新增3765例本土病例，6月5日確診者居家照護人數4萬7501人，管理中居家隔離人數4803人，由於本土確診病例數下降，北市衛生局宣布，北市車來速篩檢站近日實際服務量也下降，北士科及中正紀念堂車來速篩檢站將服務至6月8日，自6月9日起停止服務，後續回歸醫療院所通訊診療及防疫急門診持續提供服務。

北市衛生局表示，6日起擴大實施幼兒家用抗原快篩試劑，原適用對象為2016年1月1日以後出生之幼兒，擴大為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童，均可至台北市實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取免費幼兒家用抗原快篩試劑。

為提供更便民服務並縮短接觸者匡列時間，衛生福利部疾病管制署「數位新冠病毒健康證明」系統新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能，於5月1日至5月25日確診的民眾，且有使用過確診個案自主回報疫調系統的確診者，可至PBBS平台(http://pbbs.cdc.gov.tw)修補同住親友資料，並下載居隔證明書，上限為10 位。

北市衛生局呼籲，雖然確診者人數下降，仍然要提醒市民遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，請做好勤洗手、戴好口罩、維持社交距離等個人防護，持續自我健康管理。提醒一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。