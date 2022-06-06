台中市東區東光園道路樹遭民眾通報有近10棵台灣欒樹，慘遭自來水公司委外廠商擅自不當修剪，幾乎是腰斬，令人痛心，台中市建設局請養護工程處派員到場了解，6日工程隊人員與樹專家到場，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」裁罰，並向廠商求償39萬元損害賠償。
東光園道屬於台中之心環市休閒自行車道的一部分，步道長約2.5公里，是許多民眾休憩的好去處，5日卻有民眾痛新發現10多棵路樹慘遭修剪到面目全非；建設局獲報緊急聯繫了解，發現是水公司廠商未經申請就任意違規修剪路樹。
建設局指出，自來水公司中區工程處辦理「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管(九)」，但施工廠商未事先提出申請，就擅自不當修剪，已嚴重破壞城市景觀及行道樹生長。
養護工程處市六區工程隊，今天邀集水公司人員和樹木專家到場勘查，發現有9棵欒樹遭不當修剪，依自治條例42條將可處以2千元以上、8萬元以下元罰鍰，因情節重大，將從重裁罰。
9棵欒樹幾乎被腰斬，已損及主幹、嚴重毀損，將由專家觀察後續生長復原狀況，評估是否需換植，現場丈量受損樹木直徑約在13公分至42公分不等，換算樹木基本單價總計13萬元，將依法請求單價的3倍、即39萬元賠償。
建設局長陳大田呼籲，如有行道樹移植或修剪者，應依規合法申請，並由專業監看人員現場指導，避免不當修剪，造成樹木傷害及影響市容景觀，維護生態環境。
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