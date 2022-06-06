副市長沈慧虹今天特別到施打站了解孩子的接種狀況。（陳育賢攝）

新竹市6日起啟動5至11歲兒童疫苗施打3管道，全市國小校園接種6月10日（本周五）前將全數施打完畢。（陳育賢攝）

新竹市6日起啟動5至11歲兒童疫苗施打3管道，全市國小校園接種6月10日（本周五）前將全數施打完畢，同時體育館施打站本周開放5天、指定診所也開放預約，讓孩子能「就近打、盡快打」，加強防護力。

市府表示，本周體育館施打站提供兒童BNT疫苗施打，現場有醫護、消防團隊進駐，更提供3大貼心服務，包括全區設置親子座椅，家長可與孩子一起入座；施打區醫護有「123口號」，讓孩子數到3就完成的快速施打，還贈送新竹市立動物園特製動物繪本與貼紙鼓勵孩子；以及觀察區播放動畫，讓家長與孩子更安心。

市府說明，市府自5月底起即為國小生、學齡前兒童開設大型施打站，讓父母能盡快帶兒童接種，累計已為1萬1234名5至11歲兒童接種，其中有21.3％接種兒童來自外縣市。

副市長沈慧虹今天特別到施打站了解孩子的接種狀況，她表示，市府知道父母重視孩子的心，為盡早提升孩子防護力，本周持續加開兒童BNT疫苗施打，施打站從中正市場改到體育館，除避免塞車問題，也提供更開闊、舒適的空間，目前至周五（10日）都還有名額可預約。

沈慧虹強調，原先校園集中巡迴接種計畫，將提前於6月10日前完成全市國小巡迴接種服務，也開放指定診所預約，家長可自行選擇時間預約施打，如有疑問，可撥打新竹市居家關懷中心24小時服務電話03-5320900查詢。

市府表示，體育館施打站為室內空間，位置寬敞，停車方便，提醒家長線上預約後，當天攜帶孩子健保卡即可到場施打，服務時間為上午8至11時，下午2至5時，上下午時段各500人、一天共1000人。