高盛經濟學家出具報告指出，美國經濟仍在走向「軟著陸」的狹窄道路上，因通膨數據持續改善，且其他因素顯示聯準會或許能在不使經濟陷入衰退的情況下，成功實行其激進的升息計畫。

以Jan Hatzius為首的高盛研究團隊表示，雖然美國勞動力市場出現一些疲軟的跡象，但隨著供應鏈壓力緩解，核心通膨似乎正在放緩。

報告亦指出，通膨數據改善以及就業市場的一些調整，已經降低了聯準會面臨的一大風險，即必須將貨幣政策收緊到可能在未來幾年使經濟陷入衰退的程度。

高盛經濟學家在周日出具的報告中指出，雖然包括第一季國內生產毛額（GDP）萎縮等指標「惡化」，顯示短期內經濟陷入衰退風險增加，但其他指標卻顯示經濟產出仍在擴大。

許多經濟學家認為強勁的就業市場和美國家庭手頭仍然寬裕，使經濟在近期內再度陷入萎縮的可能性大減，但所有目光焦點仍然集中在聯準會的升息步伐和央行能否取得平衡，讓經濟免於衰退。

高盛經濟學家表示，他們不會改變目前對於央行基準利率最終升至3%～3.25%的預測，並表示他們預期聯準會可能在接下來的兩次會議各升升息50個基點，而9月會議升息25個基點或升息50個基點的機率相當。

而在提到聯準會近來與市場的溝通，高盛經濟學家表示，聯準會官員幾乎沒有動機偏離他們過去幾個月來相對強硬的立場。