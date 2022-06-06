惠中寺年度「未來與希望」系列講座，6月5日禮請佛光山住持心保和尚主講「與心對談」。心保和尚強調，心念就是你的世界，能夠體會心無常、無我，就能發揮心的力量，去除煩惱，找到心的主人，就可以自己作主，其中，專注與修行是最佳解方。

心保和尚提醒大眾，心念就是你的世界，能夠體會心無常、無我，就能發揮心的力量，去除煩惱，找到心的主人，就可以自己作主，其中，專注與修行是最佳解方。(圖/佛光山惠中寺提供)

心保和尚指出，所謂心，就是思想、念頭、觀念、心境、理智、感受、記憶及辨別能力等等的累積，假名為心。所以，心是緣起、無自性，既能生煩惱也能造業，但也能修行與體悟。星雲大師教我們要說好話、做好事、存好心，透過實踐三好展現正能量，進而擺脫煩惱。

心念是微細相續，仁王護國般若經描述「一念為九十剎那，一剎那中有九百生滅」，念念不住，要透過禪定與專注的訓練，才能體會心的無常變化。體會心的無常，就不會「以假作真」，就能免去諸多煩惱。並舉佛陀藉觀照與解脫的智慧相印，來提醒大眾正確修行之道。

佛光山住持心保和尚(右)蒞臨惠中寺，擔任「未來與希望」系列講座講師。(圖/佛光山惠中寺提供)

如果能從觀照、體驗，確實了解世間就是夢幻泡影，才能踏上解脫之路。經云：「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起。」很多人被貪欲毀掉一生，如果能少欲無為，身心就能自在。並以印度老翁被蛇咬為例，因一時起瞋心，以致延誤寶貴的就醫時間在捉蛇並將它咬死上，進而身亡，說明貪瞋為害之甚。

大陸汕頭60名信眾透過ZOOM，一起觀看心保和尚闡釋「與心對談」。(圖/佛光山惠中寺提供)

我們要常觀照自己的心，要清楚心的狀態，心是總合、會生煩惱、會造業，雖然如此，心亦可修行、可以覺悟，心與真理實相等無差別，心的本來面目等同於世間，因為世間一直在變化、世間無常、世間生滅，我們若能從中體悟到空性的智慧，身心就會自在，不會被煩惱影響。

網路弘法無遠弗屆，大陸深圳地區20名信眾，透過ZOOM參與「未來與希望系列講座」。(圖/佛光山惠中寺提供)

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師心保和尚（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

心保和尚勉勵大眾，心與佛等無差別「但用此心，直了成佛」。他說，修行最主要是「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，在日常生活中以正念、正見行三好，滴水雖微可以穿石，不要小看自己的念頭，每一個正念都是將來成佛的因緣，並期許大眾「不忘初心，成佛有餘」。