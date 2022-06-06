國民黨台南市長參選人謝龍介5日提醒台南市新冠肺炎專責病床只剩15％的空床率，卻遭台南市長黃偉哲斥是空喊「狼來了」的假消息，謝龍介6日再從臉書粉絲頁發文回擊「現在不是你插科打諢、說冷笑話的時候」。

謝龍介剛提醒南部疫情將進入關鍵高峰，台南市現有的專責病床空床率低，應該未雨綢繆，不要排除「南病北送」與「南病高送」，卻遭黃偉哲以「現有中重症患者住院都仍找的到病床」為由，認為對方是空喊「狼來了」的假消息。

謝龍介6日回擊台南市空床率低是根據中央流行疫情指揮中心的統計，自己根據是「有所本」，黃偉哲所謂的「狼來了」與「假消息」難道是說陳時中？

謝龍介再度提醒，「不是狼來了，而是疫情來了」，反擊黃的說法「現在不是你插科打諢，說冷笑話的時機」。他強調，黃偉哲說的病床數足夠是「現在」，自己提醒病床數會不足是「未來」，台南市要迎戰的是未來一周的高峰期。臨渴掘井不是好的方法，所以才提醒未雨綢繆，盼黃偉哲勿「鐵齒」。

謝龍介提到，病床一短缺，當下就不可避免在新冠確診者與一般病患間取捨，因此提醒台南市需提早加開病床，不至於排擠原來的病患。

他最後提到，深知加開病床將導致醫護負擔加重，還包括人力、藥物、器材等資源的調度，但「非常時期需非常作法」，挺過台南市疫情洪峰，再來彌補防疫前線的辛勞。