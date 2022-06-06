中央氣象局針對12縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

受梅雨鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（6日）針對新竹以北、彰化至嘉義、恆春半島及馬祖發佈大雨特報，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

中央氣象局下午3點35分針對12縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、恆春半島及連江縣。

中央氣象局提醒，今晚起至明（7日）受梅雨鋒面影響，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部地區有局部短延時豪雨發生機率。