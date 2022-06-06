楊博智為戲剃光頭髮還曬超黑。（放逐引力國際影業提供）

首度跨界大螢幕！人氣男孩團體CPBOYS萌力男孩團員楊博智，年僅13歲的他從民視《台灣那麼旺》選秀舞台奪冠出道，於2020年參與演出電影短片《小黃花》傳出3大捷報，分別入選了法國坎城影展「短片角落」單元、坎城電影市場展台灣館展示影片，以及入圍今年台北電影節最佳視覺效果獎。

該片由導演林見坪所執導，曾於2005年以短片《小站》勇奪義大利威尼斯影展銀獅首獎，是華人得到此獎第一人，今年又再度以電影短片《小黃花》入選國內外眾多獎項，內容取材自真實故事，影片以強烈視覺影像風格，映襯父子愛恨情仇，探索可貴卻常不為人知或被忽略的親情之路。

楊博智在電影裡飾演「小阿南」，體型瘦小、眼神聰穎，喜歡觀察與攝影，因驅趕害蟲螞蟻噴灑大量殺蟲劑，導致父親辛苦栽種的絲瓜枯死，父親因而暴怒狠打其右腳而成殘廢，選角時導演決定把博智頭髮全部剃掉，讓該造型更能呈現角色樣貌，這也讓當時正在比賽的楊博智好糾結，為此跟節目組、造型組、經紀人討論許久，最後決定為戲犧牲剃個精光。

眾人擔心剃完平頭會難過，沒想到楊博智跑到廁所照鏡子，笑著走出來，邊摸著自己的頭說：「好好摸，好舒服。」拍攝為了體現農村生活，劇組特別在嘉義租了一塊田種絲瓜，耐著炙熱酷暑拍攝，讓博智險些中暑、也自嘲：「拍完我整個人黑得像木炭一樣。」

楊博智首度參與電影演出做足功課，有一場要被爸爸狠狠痛打的戲，為了在屁股做防護措施，製片組特別塞了海綿塊，還為此挪位置喬了好久，但最後正式開拍時，打下去的落點竟然是沒有海綿保護的地方，他直呼：「當時的哭喊有一半是真的。」逼真的情緒反應真實被鏡頭紀錄了下來。導演給予稱讚肯定：「初次演出學習態度良好、領悟力強，連戲的動作與走位能快速的掌握。」