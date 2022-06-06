張善政親回朱立倫將「換政」傳聞 再曝與羅智強關係

國民黨桃園市長選舉整合仍須努力，外傳國民黨主席朱立倫返台後可能「換政」，桃園市長參選人張善政今天出席中華民國公教軍警消聯合總會活動時，被媒體問及此事，張善政說他沒聽說過，他既然接受徵召，就努力向前跑到終點為止。

媒體問張善政，朱立倫是否可能「換政」？或是民調沒起色還會再談？張善政說他沒聽過，且目前看民調他也都有領先，他現在就是努力跑到終點，中間發生什麼都還是繼續努力。

對於跟羅智強的關係，張善政說他對羅智強絕對是百分之百善意，羅智強的行腳活動他也是百分百祝福，互相的善意是非常健全的。有媒體問羅智強這是不是「情緒勒索」？張善政說，不適合用這四個字，過去可能有些不滿，黨中央要花時間去化解。

至於會否與北北基候選人討論出北北基桃施政藍圖？張善政說，北北基桃絕對是一體的，一個生活圈，與其他候選人談出一個共同生活圈願景是勢在必行的，把基礎打好，將來會自然而然發生，提出北北基桃生活圈更前瞻更有未來性是很好的事。

他也說，自己跟台北市長參選人蔣萬安還有基隆市長參選人謝國樑平常私下都有聯絡，跟新北市長侯友宜也是多年好友，近期彼此繁忙比較少聯絡，但有碰面都會聊很多。