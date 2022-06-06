朱立倫返台將「換政」？ 張善政團隊回應了

外傳國民黨主席朱立倫返台後會「換政」，對於這樣的傳聞，國民黨今天發新聞稿澄清，強調國民黨中常會已於5月18日正式通過徵召提名前行政院長張善政參選年底桃園市長，「絕無任何變化」；桃園市長參選人張善政也已展開各項選舉行程，國民黨將全力協助張善政爭取勝選，打造新桃園。

國民黨中央強調，張善政是優秀的國家人才，能成為桃園市最好的市長。張善政早已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。