新竹縣環保志工群英會，因疫情影響停辦2年，8月20日將在敏實科技大學登場，環保局即日起至7月8日開放初賽報名，獎品總價值超過10萬元，競賽奪冠隊伍將代表新竹縣參加環保署10月在高雄舉辦的全國決賽。

新竹縣目前有65支環保志工隊，以往都很踴躍參加環保志工群英會初賽，奪冠隊伍代表新竹縣參加全國賽，都有不錯的成績，這2年因疫情關係環保署停辦全國賽。

環保署決定10月在高雄舉辦全國環保志工群英會決賽，縣府8月20日將在敏實科大舉辦初賽，準備豐富獎品總值超過10萬元，現場也有充滿知識又有趣的環境教育宣導攤位，讓大家運用環保知識將獎品帶回家。

環保局指出，環保署規定全國賽各縣市代表隊的志工選手，必須年滿40歲以上，縣內初賽希望民國71年10月29日前出生，且接種疫苗滿三劑的環保志工踴躍組隊參加。

初賽分環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王等4項競賽，啦啦隊參與人數上限是30人，屬於表演性質，另3項競賽加後補2人各為12人，啦啦隊成員能選其中1項參賽，另3項則限定不能跨組別參賽。

環保局說明環保金頭腦，是以目前的環保議題及環保話題，讓參賽選手回答；環境保衛戰則是用大型看板畫成16宮格，採兩局制看那隊答對的環保問題，能連成一線的最多；資源分類王則是設垃圾、資源回收及廚餘3個箱桶，參賽選手隨機抽出題目後，必須馬上投入正確的箱桶。