林男發現無法狡賴，才願意歸還價值10萬元的鐘乳石。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄林姓男子四處撿拾資源回收物，接連三次搬偷被害人放在家門口造景原木條、方桌及價值10萬元的鐘乳石，還故意用電動車載運避開車牌偵測。鼓山分局員警到電動車租賃站查訪找線索時當場撞見正在儲值的林男。林男辯稱以為鐘乳石只是一般石頭，「誤拿」之餘還主動載回派出所歸還失主，不過仍遭警方依竊盜罪嫌函送法辦。

家住鼓山區的一名屋主表示，放在家門口的造景的物件三番兩次被人偷走，一顆價值10萬元的鐘乳石也不翼而飛，氣得他報警逮人。

警方調閱監視器發現，林男竊分三次偷走被害人門前的原木條、方桌及鐘乳石，還刻意騎共享電動自行車分批載走，疑似故意要閃避監視器的車牌偵測。

員警正苦尋線索時，5月31日晚間前往共享電動車儲值站調閱資料，剛好看見林男正在儲值，逮場逮著正著。原來，林男5月26日先到屋主住處外，搬走看起來沒人要的木質方桌，該月29日再回來搬運原木條和鐘乳石。31日晚間到電動車服務站儲值時被逮。

但林男一開始仍企圖狡辯，只願意供出木質方桌藏放處，但辯稱原木條及鐘乳石已忘記丟在哪裡。員警告訴林男「知道鐘乳石一顆要價10萬元嗎？」林男才驚覺事態嚴重，表示願意自行載返到派出所歸還失主，希望獲得原諒。

5日下午，林男果真載著重約30公斤、60公分高的鐘乳石現身派出所，直喊冤「不知道這些東西的價值，以為人家不要的！」，警方隨後通知失主前來領回，並將林男依竊盜罪嫌送辦。