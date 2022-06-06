國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄6日新增7482例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有7008例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共474例，經由PCR判別確診的比例為6.32％。高市府表示，針對高風險族群預計發放107萬劑快篩試劑，目前已發出92萬劑。

高雄市長陳其邁指出，由於高雄採取的策略是讓確診個案數慢慢上升再慢慢下降，避免讓病例數量超過醫療量能，所以高雄疫情的高原期時間會比北部地區更延長，這也是防疫團隊採取這個策略必然的結果。

陳其邁指出，高雄目前還有一個相當重要的防疫工作就是發放快篩試劑給高風險族群，包括社福、教育、基層防疫、孕婦、民生服務、大眾運輸等預計將發出107萬劑快篩試劑，而目前已發放92萬劑，發放率達86％，預估最慢7日會完成所有高風險族群的快篩發放作業。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的是50到64歲民眾，百分比為18.6％，而0到11歲則是12.4％、12到19歲6.7％、20到29歲13.4％、30到39歲16.3％、40到49歲17.4％、65歲以上15.3％。