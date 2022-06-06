第二輪家用快篩實名制今天開賣，民眾踴躍程度遠遠不及第一輪。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布最新統計，截至今天中午僅8家藥局完售，並呼籲免費領用族群可盡速前往領取。

家用快篩實名制第一輪4月28日上路，每天每家藥局限量78份，一度供不應求，民眾大排長龍搶購，後來隨著其他通路逐漸進貨後，實名制買氣逐漸下滑。而第二輪今天上路，買氣並未如預期踴躍，今天上午僅8家藥局完售，全台共售出6.1萬份，陳時中認為，顯見大家用得都滿多了，第二輪大概就不是那麼踴躍。

指揮中心日前宣布針對0到6歲兒童免費發放快篩，家長可持健保卡至實名制販售據點領取。據統計，今天上午免費領用份數約1.7萬份，其中第一二輪都有買的人佔3分之2，只買第二輪的佔3分之1。

陳時中提醒，0到6歲兒童免費領取期限至6月30日止，總共只有30天；以目前每天約2萬人計算，總共預計發出80、90萬份，而目標族群是124萬人，請大家踴躍領取及購買，不用排隊都可以買到。

另外近期有部分民眾經歷二次感染，指揮中心發言人莊人祥指出，目前全台有1212人有兩次確診紀錄；根據文獻，第二次感染可能症狀較輕微，但目前還沒有定論，只知道二次感染較常見症狀是發燒，第一次感染最常見的則是咳嗽，至於嚴重程度差異，還需要後續研究評估。