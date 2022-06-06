縣府辦理竹北市東興圳景觀再造工程時，投入1600萬元一併把歷史建築泉州厝汾陽堂全部修復完成，地方上希望能加以活化利用，文化局計畫以促參法委託專業團隊經營，期成為新竹縣第1個以OT經營的歷史建築。

泉州厝汾陽堂外有圍牆區隔，牆身為紅磚砌造，是典型一堂二橫的三合院閩南建築，有別於六家地區客籍家族院落，2004年台科大都計區徵收時，汾陽堂被認具有文化資產價值被保留下來，2007年公告登錄為歷史建築。

縣府之後獲得客委會補助，2012年修復汾陽 堂正堂和左右橫屋，郭氏宗族與文化局簽訂委託管理契約，但合約到期後未續約，郭氏宗族表達只想使用祭祖的正堂，致未能有效做為文化展演空間。

在東興圳景觀再造計畫時，縣府去年7月一併將汾陽堂左側前橫屋修復完成，並重新規畫展示空間，隨著台科大都計區發展，汾陽堂周邊高樓密集，凸顯其獨特性，並緊鄰東興圳景觀公園和興隆國小，地方上希望能活化利用。

文化局長李安妤指出，縣府修復的歷史建築如竹北新瓦屋，是以採購法將規畫空間租給或者書店等業者經營，蕭如松藝術園區是委外，為讓汾陽堂能作為展覽、餐飲、工作室等文教休閒使用，已計畫辦理促進民間參與營運。

李安妤說，汾陽堂將是新竹縣第1個採用促參法經營的歷史建築，扣除正堂和展示空間後，能使用的面積有500平方公尺，希望有專業團隊進駐以6＋3年的時間經營，打造為竹北新的文化據點。

文化局文資科指汾陽堂促參案已舉辦過公聽會和座談會，有意參與經營的團隊提出降低權利金等建議，目前正研擬招商文件審查，期11月之前能將汾陽堂完成OT，提供多元藝文體驗，讓文化資產走入市民生活。