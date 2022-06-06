搶攻會員經濟，香格里拉常客獎勵計畫「香格里拉會」將每月第6日設定為會員日，台北遠東香格里拉於首波會員日同步推出限時「6倍獎賞 隨您暢享」會員專屬住房專案，活動期間於香格里拉精品店線上購物也可獲得6倍獎勵積分。

台北遠東香港里拉表示，預訂即日起至8月31日期間住房，入住台北101景觀尊榮客房即可享點數6倍回饋、住宿期間3000元餐飲抵用金於各餐廳皆可使用，以及免費使用健身房、三溫暖及頂樓戶外景觀恆溫泳池等完善休閒設施，每晚7080元。

香格里拉「貴賓金環會」常客獎勵計畫於2022年4月28日煥新升級成「香格里拉會」。「香格里拉會」在全球超過100 家香格里拉、嘉里酒店、JEN酒店和盛貿飯店，以及旗下餐廳、健身設施和家庭體驗為會員提供豐富多彩的禮遇和精心策劃的體驗，創造更簡單、更靈活、更多元、更便捷的美好生活。

6月6日首個會員日當天，「香格里拉會」將首次推出超過20款住宿度假禮遇，每款禮遇均包含精心打造的餐飲美味和健身體驗，讓客人享受獨一無二的香格里拉之旅。通過會員日專屬頁面或手機應用程式進行預訂，會員可獲得6倍獎勵積分。此外，香港、新加坡、吉隆坡和台北的會員在活動期間於香格里拉精品店購物，也將獲得6倍獎勵積分。

台北遠東香格里拉表示，新會員加入後首次合資格消費，即可獲得300 獎勵積分，在2022年7月31日之前再次消費還將額外獲贈高達1500積分。這些積分可用於兌換下一次的美食、住宿或水療體驗。