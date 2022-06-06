彌聲歌手劉維哲演唱電影片尾曲。（彌聲 Mixing studio提供）

新竹流行音樂指標品牌彌聲 Mixing Studio打造首部微電影《放電男孩》，由曾演出《茶金》家僕「阿榮」廣為人知的台北電影節「非常新人」洪毓璟（咚咚）擔任男主角，演出妥瑞男孩志龍在疫情下的愛情故事，電影敘述志龍的愛情故事，因病情影響一直無法順利與女生建立更進一步的關係，常常不是嚇到其他人就是讓覺得困惑。

在愛情上屢屢受挫的志龍，有天倒垃圾時剛好遇到因疫情回國的天天（郭汶欣飾），讓志龍首嘗戀愛的滋味，片名「放電」是指妥瑞症所帶來大腦異常放電的結果，同時「放電」也是表現自己的方式而男孩就是故事的主角，情感的寄託必須要是一個生命體，才會有情感。

咚咚曾出演《茶金》的林新榮瞬間知名度暴漲，並參演許多大家熟悉的作品包含《火神的眼淚》、《月老》、《咒》等。談到如何在《放電男孩》詮釋一位妥瑞男孩，咚咚表示：「我必須先了解妥瑞氏症身理上的狀態會有怎麼樣的病症，因為他有分聲音型、動作型、心理焦慮型這三種，並找到他最綜合的狀態。」

對於《放電男孩》最喜歡的台詞，咚咚表示：「在天台上第一次跟天天相遇的時候，說出『我有病』的這句話，讓這個陌生人，不再像以往的陌生人誤解他。我覺得從他嘴巴說願意說出『我有病』那一刻起，他在這個角色的歷程，他學生時期的困難好像獲得了一些解脫。因為他在學生時期就會裝酷，他並沒有承認妥瑞症對他的影響，他在長大之後願意在天台，願意更陌生人承認『我有病』這件事，對我來講蠻印象深刻的。」