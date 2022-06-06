京元電子(2449)5月營收33.14億元，年增15.85%、月減1.97%，僅次於今年4月的歷史次高紀錄；前5月營收156.80億元，年增18.35%，同寫歷史同期水準。車用電子、AI、HPC運算、低軌道衛星等新應用對於晶片需求續強，抵消總經疲憊帶來消費性電子晶片下修的壓力，法人預估，京元電第二季營收可望續創新高，訂單能見度看到下半年。

京元電研發中心一直為業務及產線茁壯的堅強後盾，現有自製測試機台已達1200餘台，自製預燒爐450餘台，測試平台涵蓋七大產品線。去年度自製測試設備需求暴增，雖因物料交期過長而尚未能完全滿足客戶所需，然研究發展中心的各項重要績效指標依然順利達成。

未來研究發展上，仍依照公司年度的研發計畫藍圖進行：針對高畫素影像感測元件及其同測高顆數的能力、高功率預燒爐的改良、自製E系列測試機平台的測試通道數、自製機台的應用面及客源、電源供應器(DPS)的精密度、超高電流熱效應的解決，乃至於陀螺儀、加速器、胎壓計、磁力計、流速計、濕度計等微機電產品測試相關設備的開發，不遺餘力。另對於與時俱進的先進封裝、異質封裝、高頻元件等尖端測試技術的挑戰，不斷保持公司在積體電路的測試領域裡獨特的競爭優勢能力。

時序進入今年度，總體經濟環境上，全球各國重振在地經濟成長，但高通膨與失業率問題，促使美國結束貨幣寬鬆政策，將快速調升利率期能解決問題。於預期性心理下，相對價值已高漲的資產，衝擊反應較大，新興市場及亞洲國貨幣趨貶，游資仍然充沛。當今高通膨與失業率形成的因素已較過往傳統經濟模型來得複雜，貧富差距及民粹政治下，加上國際物流、缺櫃何時能回到軌道等問題，升息的漣漪對全球經濟成長率的影響程度尚待觀察，總體經濟環境仍存在些不確定性。

展望今年，在美國為維護美金、軍事、科技強權的意志下，美、中、俄、歐、亞各國的角力不斷，世界動盪在所難免。在半導體產業供需平衡上，台灣製造供應鏈產能擴增嚴謹，成熟製程產能依然是瓶頸，科技進步推動的需求仍持續，在眾多意想不到創新科技的應用終端商品推陳出新趨勢下，製造產能仍不會寬鬆；另對於近年極端氣候下，乾旱、暴雨暴風雪、森林大火、地震、全球暖化問題，促使全球碳中和、淨零排碳的問題成為上市公司ESG更加重視的議題；面對公司國際大客戶快速的成長與產能建置的高度依賴，公司對未來業務成長機會樂觀看待，同時並持續投資人才與設備戮力經營，積極與客戶及供應鏈相互合作，相信營運成果將可以屢創公司歷史的新紀元，一再提高股東權益。