台南市6日新增4426例確診。鑑於市府從7日至9日，將針對5至11歲兒童展開校園施打輝瑞兒童疫苗作業，副市長趙卿惠呼籲家長，在帶兒童到校施打前，最好先與教育單位聯繫。

趙卿惠還說，全市5至11歲兒童已有8萬5061人施打第一劑疫苗，比率占77.06％。鑑於從明天開始即將入校施打疫苗，除了原先透過「台南打疫苗」預約系統，在診所、醫療院所預約施打外，6月7日之後將有雙軌進行，希望兒童可以趕快打到疫苗，提早有保護力。

趙卿惠再次提醒市民，7日到9日的校園接種站，全市共有9處，係依各行政區進行分配，請家長如果要帶小朋友前去施打時，必須事先與教育單位聯繫。此外，針對較偏遠的18所學校學童，市府也都在端午節之前完成接種。

市府衛生局還指出，從今年至昨天，台南市累計確診者共有13萬5404人，已解除隔離9萬3695人，還在隔離有4萬1709人。