澎湖縣政府6日表示，澎湖年齡最小確診者，3個月嬰兒經三總澎湖分院治療後，病況穩定於6日出院，後續轉居家照護。澎湖縣政府表示，個案是在6月1日凌晨出現發燒、嗜睡、活力差等症狀，在家快篩陽性後送醫，經PCR確診收治於三總澎湖分院專責隔離病房。

澎湖縣府指出，該案入院後因持續高燒、心跳快，6月2日轉至負壓隔離病房，經院方給予症狀治療後，狀況漸穩定，活力、食慾也逐漸恢復，於6月6日出院，後續採居家照護。

澎湖縣政府呼籲家長，若確診兒童出現以下的警訊症狀，建議尋求醫師診療。發燒超過48小時，或高燒大於39度合併發冷、冒冷汗；退燒後持續活動力不佳，持續嘔吐，超過12小時未進食或未解尿，退燒後仍持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛。

澎湖縣政府同時表示，若出現下列症狀代表緊急狀況，請撥119或由同住親友緊急送醫，抽搐、意識不佳、呼吸困難、胸凹現象、唇色發白發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

三總澎湖分院表示，兒童接種新冠肺炎疫苗可減少自身感染、重症或併發症與死亡的發生，且減少疫情傳播至家人或其他年齡層民眾的機會，建議應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。