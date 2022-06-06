助社區還能拿獎金！達人周淑卿力邀年輕人拚都更

新北住都中心透過企業化經營模式引入民間專才，擴大都市更新能量，成立至今推動蘆洲海砂、板橋油庫口等多處都更案，其中，深入社區默默推動的「都更規劃師」周淑卿更是其中的靈魂人物，她以自身經驗鼓勵鼓勵年輕人加入都更「好夥伴」招募計畫，陪伴需要幫助的社區住戶，跨出都更整合第一步。

「都更媽媽」都更規劃師周淑卿是新北住都中心的民辦都更靈魂人物，她非常鼓勵年輕人加入都更「好夥伴」招募計畫。(圖/葉思含攝)

【保險業轉戰 都更績效更卓越】

中心暱稱為「都更媽媽」的周淑卿，原先從事保險業務，因老家有自主更新重建需求，104年得知新北市政府都更處委由「台灣金融研訓院」辦理「新北市都市更新推動師」培訓，課程專業免費具吸引力，報名後幸運中籤，30小時初階課程後考試、70小時進階課程後考試，104年底獲得認證。

她透過朋友介紹有重建需要的社區，開始進駐五股、蘆洲兩個社區服務，加上身體因素決定從保險業踏入都更產業。

周淑卿分享，105年7月21日蘆洲長安街都更說明會，台下老人家大家聽了1個小時的內容後鴉雀無聲，原本以為是自己內容不夠精采，後來長者抱怨「國語聽巄嘸」！她下定決心苦練台語，逐漸跟社區長者親近，順利完成第一個輔導完成的案子。

「被地主嗆聲很常見，耐心說明很重要！」她說，107年的板橋埔墘案說明會現場，某位地主在台下直言：「妳說的我們都聽過了，講點不一樣的。」當下氣氛尷尬，所幸其他熱心地主出來幫忙解圍。

【面對地主嗆聲 耐心化解疑慮】

她馬上判讀，社區位置好、面積近1000坪，地主應該跟很多業者接觸過，而後期望越大失落越大，才會有那麼大的反彈，她立刻改成類似座談方式，用問與答方式解答地主疑慮。

經過多次協調後，爭取到新北市都更處的輔導案及都更二箭獎勵（15%），並且已在110年7月2日將事業計畫書與權利變換書正式送進都更處，前期作業非常圓滿，他與當初那位向她嗆聲地主變成好朋友，自己也順利申請到都更處的獎勵金，格外開心。

周淑卿表示，都更規劃師服務社區時，往往是面對一群人，有著不同年齡、背景、學經歷，這些地主大都有洽談整合、重建的經驗，面對社區負面聲音，要更有耐性、堅強意志才行。

【結合志同道 都更成功率倍增】

她說，規劃師要會抓重點、清楚說明，例如說清楚數字結構、將法令化繁為簡，應負擔的義務及可享受的權利、都更的步驟與程序等等，最重要的是建立彼此的信任度，只要能完成以上內容，就是最理想的人格特質，若能再正向積極、喜愛與人互動就更加分。

對於想投入都更行列的新手，周淑卿建議，一定要有培養與人溝通、開會以及舉辦說明會的能力，初期要有當志工的心態，千萬不要以「利」為出發點，否則受傷的是自己。

【新北招募都更好夥伴 廣邀新血加入】

成就一個案子需要很多因素，不可能單靠一個人單打鬥，建議找到價值觀、心性相近的夥伴，再找有經驗專業的前輩，成立單純業務屬性的讀書進修會，互相打氣、互相精進，且要有規律地持之以恆。

為加速都更推動，新北住都中心指出，單靠中心編制內人力遠遠不足，因此推出「好夥伴」招募計畫，希望吸引更多對推動都更有熱情、年輕有活力、喜愛學習、喜愛團隊合作的生力軍，以中心與好夥伴組成的合作團隊接受社區委託，從規劃、融資、興建、完工到交屋，全程協助至成果備查，一起為新北市都更重建努力。

「好夥伴」招募計畫是搭配新北市都更處既有的「都更推動師培訓計畫」，從頭至尾的協助新北市都更重建案。派駐好夥伴的社區正式與中心簽約後，中心為感謝好夥伴在社區地主間的付出，履約過程中每個階段都可以向中心申請獎勵金，體恤他們服務的辛勞。詳細可上新北住都中心官網查詢。