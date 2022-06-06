肥前屋老闆指陳安泰銀行於103至105年間害其投資虧損，安泰銀行發出聲明，表示本案係屬法院訴訟進行中案件，本不宜發表評論，惟客戶於記者訪談中指稱本行及相關行員有違法之情事，並非事實，於此嚴正澄清。

安泰銀表示，惟既為法律訴訟中案件，應尊重司法，相關爭議理應回歸法律程序解決，而非訴諸媒體為不實之陳述，此實非解決爭端之道。有關本案之爭議，本行將續循司法途徑解決，希冀此多年前舊案勿再占用社會資源，特此聲明。

安泰銀表示，本案客戶前對安泰銀行及相關行員提起訴訟，業經法院一審判決本行勝訴，相關行員亦獲不起訴處分確定。相關報導中對本行及行員所為不實之陳述，深表遺憾。

安泰銀並提醒，報導內容恐造成本行及行員之名譽受損，倘後續再有不實之指涉，不排除採取法律行動以維聲譽。

安泰銀表示，本案業經法院一審判決本行勝訴，客戶再提上訴亦經二審判決本行勝訴。本行對於後續客戶依法主張權利之任何法律行為均表尊重。