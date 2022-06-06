美國通貨膨脹嚴重，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨（5）日為美國政府因應通膨反應慢半拍護航，指稱俄羅斯對烏克蘭開戰導致全球經濟脫軌，讓英國《衛報》（The Guardian）評論她將通膨責任甩鍋給俄羅斯。

"Why does it seem the Biden administration is consistently playing clean-up on these problems that are playing out exactly as many experts forecast they would?"@jaketapper presses @SecRaimondo on the inflation and baby formula problems in the US. @CNNSotu #CNNSOTU pic.twitter.com/0bLi5AXWDa — CNN (@CNN) June 5, 2022

美國3月消費者物價指數（CPI）年增率達8.5%，創下41年來新高，通膨問題讓美國人相當有感，日前更出現奶粉缺貨潮。綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、英國《衛報》（The Guardian）報導，針對通膨，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）上周坦承，她前一年說通膨只是「小風險」的說法是錯誤的。

美國商務部長雷蒙多5日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時，被追問為何拜登政府在更早一點應對通膨問題時顯得毫無準備、未能提前阻止這場危機，雷蒙多坦承通膨是問題，但不承認政府應對不及，反而強調在拜登執政下，美國工資上揚、勞動市場強勁。

雷蒙多更進一步指出，包括俄羅斯入侵烏克蘭等意料之外的發展導致全球經濟脫軌，「我不認為任何人料到普丁對烏克蘭的戰爭以及其他意料之外發生的事情，值得一提的是，自普丁將軍隊送進烏克蘭後，天然氣價格每加侖上漲了1.4美元。」

CNN anchor Jake Tapper confronted Commerce Secretary Gina Raimondo on Sunday over the country’s rising inflation, but could not get her to admit, as Treasury Secretary Janet Yellen did, that she underestimated how bad it would get https://t.co/nFBDB4NZSY — The Daily Beast (@thedailybeast) June 5, 2022

《衛報》評論，雷蒙多將通膨歸咎於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，她的說法將被視為白宮將責任從拜登身上轉移下的努力。

關於奶粉荒，雷蒙多表示4月才知道嬰兒奶粉缺貨，和美國總統拜登得知的時間點差不多，不過出問題的亞培（Abbott Nutrition）密西根工廠早在1月就出現細菌問題，導致工廠後續被關閉，而且顯然這座工廠去年底就已出現問題。

雷蒙多最後強調，政府會控制住通膨問題。

《國會山莊報》指出，拜登本人及多名美國政府官員約在1年前堅稱通膨只是「暫時的」，隨後美國消費者物價指數便奔向40年新高。