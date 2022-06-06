2023年世界盃資格賽第三階段中華男籃隊6日在晧宇國際莊敬籃球館報到開訓，備戰7月1日至4日在澳洲墨爾本進行的3場賽事。

中華男籃今日上午共有13位球員完成報到，歸化球員阿提諾將在今天下午加入練球，孫思堯因母隊已有行程，於明天起加入集訓，本階段中華隊將帶15位球員前往澳洲墨爾本參賽，由教練團依據對戰組合及選手狀況每場登錄12位球員出賽。

中華男籃在晧宇莊敬館訓練至27日，28日出發赴澳洲墨爾本，7月1日首戰中國大陸、7月3日迎戰日本、7月4日再戰大陸。

2023年世界盃資格賽第三階段中華男籃隊總教練周俊三、教練鄭志龍、吳俊雄、廖覎鋕、體能教練陳威志、防護員林鴻凱，球員包含林秉聖(中信特攻)、盧峻翔(領航猿)、林正(領航猿)、王子綱(台啤)、陳兆豪(台啤)、陳又瑋(鋼鐵人)、周暐宸(台銀)、孫思堯(太陽)、劉駿霆(獵鷹)、游艾喆(政大)、林彥廷(政大)、張鎮衙(政大)、唐維傑(旅美)、林郅為(旅日)、阿提諾(歸化)。