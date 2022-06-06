現年大陸38歲實力派男演員李嘉明，外型舉止酷似草根明星王寶強，經常詮釋平民小人物，露出令人心疼的憨厚笑容。早在22年前李嘉明便以演員身分出道，卻未有明顯的突破，直到2014年才以《禁止吸菸》提名「上海國際電影新人獎」；近來他久違返回家鄉竟在市場賣起西瓜來，卻無人認得出他是1名演員。

李嘉明演藝圈生存不容易，返鄉幫忙販賣西瓜。(圖/李嘉明 抖音)

李嘉明日前在抖音講述生活的不容易，他表示劇組基層工作人員和綠葉演員們，日夜配合劇組勞動工作，相較民工生活水準還要更加差勁，若遇到劇組積欠薪水也無法處理，甚至身體出了毛病也不敢告訴上司；另外劇組常隨時開除工作人員，或者是演員被臨時換成別人，想替自己爭取權益都無可奈何。

演員李嘉明竟變西瓜攤販招呼客人。(圖/李嘉明 抖音)

日前李嘉明終於才返回家鄉天津，竟改行賣起菜來。只見他人就站在一台貨車前，專心秤著眼前的水果磅秤，身上僅穿了件灰色上衣和條紋長褲，太陽曬得雙臂滿手通紅，做起生意熟練不馬虎，眼見有客人來詢問西瓜價格，他也立刻走上前去招呼，捧起半顆西瓜熱情詢問購買意願。值得注意的是，他的西瓜攤擺在熱鬧路邊卻無人認出他的真實身分。

李嘉明家庭經濟狀況，僅有1間破舊的小小屋子。(圖/李嘉明 微博)

李嘉明表示，假如有1天不拍戲了，找一個小地方娶個老婆，擺個水果攤過生活也很精彩。根據了解，李嘉明做1名綠葉演員，整年收入和上班族並無不同，若是再加上劇組惡意積欠薪水，就連基本生活隨時都要出現問題。近來李嘉明父親因醫藥費有資金缺口，前後向親友借了龐大醫藥費，不僅依舊悲痛送走爸爸，反倒甚至欠下一筆債務，令人不勝唏噓。