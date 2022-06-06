台北花園大酒店為刺激民眾消費及搶攻內用商機，限定推出「無敵星健康元氣召集令」，自即日起至6月30日止，凡消費者至飯店各餐廳消費，立即享有7折優惠。此外看好壽星慶生的消費習慣，自即日起至2022年12月31日止，推出壽星我最大優惠，凡壽星生日至饗聚廚房用餐，享4人同行，當日壽星1人免費或當月壽星7折，慶生歡聚不孤單。

台北花園大酒店館內餐廳包括：「饗聚廚房」、「花園thai thai」泰菜餐廳、「PRIME ONE牛排館」、「翠庭」中餐廳，以及「花比麵包坊」（花園店）。饗聚廚房以無國界料理為主，匯集中式、西式、日本及東南亞等多國美饌，平日每位699+10%元，周六周日每位899+10％元，紅白酒每杯優惠50元，每位加價99元更有紅白酒無限暢飲。年底前，同步推出壽星我最大活動，4人同行當日壽星享1人免費或當月壽星7折，一年一次的生日用美食好好犒賞自己。

「PRIME ONE 牛排館」為獲米其林餐盤推薦的西區頂級牛排餐廳，提供乾式或濕式熟成牛排，近期推出新菜，包括澳洲乾式熟成28天草飼熟齡和牛、盤克夏戰斧豬、法國野生真鱈，單點1,080元+10％起，套餐2,080元+10％起，內含特製手工麵包、精緻冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主菜、配菜以及桌邊服務甜點車，活動期間內7折優惠。

台北花園大酒店花園「thai thai泰式餐酒館」，主打全日餐飲，由擁有20年的輝煌廚藝，任職於過馬來西亞、泰國等各大知名飯店的ratchayapornWangpratchayanont主廚操刀，活動期間消費享7折，經典美饌像是香、辣、嗆層次分明，南薑清香與濃郁辣勁沁入心脾的南方叢林豬咖哩，或甘美濃醇、後勁香辣帶勁，開胃必點美食的泰式鮮蝦綠咖哩，道道令人著迷，輕鬆享受偽出國的美好時刻。

翠庭中餐廳匯聚東方山珍海味玉饌之美，精湛呈現江浙菜、港式小點及道地寧波老菜，於活動期間內內用消費享7折優惠，殷勤服務、精緻美食成為怡然宴飲的最佳選擇。花比麵包坊供應各式新鮮美味麵包，一月的活動期間麵包全品項外帶結帳立即享7折，每個售價32元起，鹹甜兼具，無論是極具食感的歐式麵包、風味襲人的日式麵包或質地柔軟的吐司..等，濃醇麵包香瞬間綻放於舌尖，早餐、午茶、宵夜的最佳良伴。（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）