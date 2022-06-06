台鐵局因疫情實施減班措施，基隆有民眾等2小時才搭到車，氣得跳腳，有人質疑，政府想藉此廢除基隆火站。立委蔡適應表示，減班主要受疫情影響，已要求疫情趨緩後，盡快恢復班次；基隆市長參選人謝國樑指出，已請交通委員會召委洪孟楷幫忙監督。

蔡適應表示，台鐵減班措施並非針對基隆，而是有許多駕駛員工確診，加上搭乘大眾運輸人數減少，整個西部幹線從基隆到新竹、苗栗都有減班情形，已請台鐵公告下午2時至4時轉乘資訊，並於疫情疫情趨緩時，優先恢復該時段班次，維護搭乘台鐵旅客的權益。

他提及，過去推動快捷客運、公車，相信現在往返台北、基隆不會有太大問題，市民目前仍有2種方式通勤，包括到八堵或七堵轉乘東部幹線列車，或搭乘城際快捷公車。

謝國樑則提出，有民眾質疑是政府正透過減班，達到廢除基隆火站的目的，他要求，疫情好轉後能盡快恢復原有班次。市議員張芳麗、莊榮欽也提及，火車是基隆民眾長期仰賴的交通工具，台鐵減班將使原先通勤民眾權益受損，疫情恢復後，應讓所有班次列車正常化。

謝國樑指出，基隆市36萬人口中，有超過11萬人每天通勤到台北，其中22％搭乘火車；他說，如果台鐵是因為員工確診而減班，市民可以諒解，但如果疫情過後，沒有恢復，那就是擺明要砍掉基隆的火車班次，絕不能讓政府以減班名義，逐漸廢除火車站，已請交通委員會召委洪孟楷幫忙監督。