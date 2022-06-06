1名女網友在《爆廢公社二館》發文，日前女兒想去超商，但她剛洗完澡不想出門，原PO小聲告訴女兒，她沒穿內衣褲不能出門，但女兒還是堅持要一起去，怎料到超商時女兒竟對著她大喊：「媽媽！你有穿內褲出門嗎？」讓她直呼好丟臉，貼文一出，引起網友們熱議：「反喊回去：我有啊，那妳有穿嗎？上完廁所有擦屁屁嗎」、「小孩是出名的大嘴巴」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，日前她剛洗好澡，女兒一直吵著要她一起去超商買東西，原PO悄悄的告訴女兒：「我洗完澡了，但沒穿內衣內褲，只有穿連身裙，所以我不要去」，怎料女兒卻不死心，一直盧她，抵不過孩子撒嬌，她只好回房間治裝後，帶孩子出門，沒想到當天超商客滿，女兒竟在大庭廣眾下大喊：「媽媽！你有穿內褲出門嗎？」讓她直呼好丟臉。

文章曝光後，不少網友們紛紛回應：「女兒的求生慾望不是很高啊」、「太猛了」、「以後不穿內褲不是不出去的理由，不然會被妹妹當作宣傳的效果」、「有些事情對小孩不用太誠實，小孩是出名的大嘴巴」、「以前有一個媽媽和女兒在廁所內，因為夏天媽媽只有用胸貼沒穿內衣，女兒就大叫，媽媽妳沒穿內衣阿」、「小孩永遠最誠實也最會背後捅一刀的人」、「反喊回去：我有啊 那妳有穿嗎？上完廁所有擦屁屁嗎」。