講師郭慧娟與學員示範桌遊程序。（世界宗教博物館提供／李奇叡新北傳真）

位在新北市永和的世界宗教博物館籌備的「生死晝夜：於死亡中前行」特展，將於本月21日開展，展前舉辦了「死亡餐酒館」系列講座暖場，結合桌遊、下午茶吸引許多殯葬業者、年輕人報名參加，跨越禁忌藩籬，大談生死議題。

「死亡餐酒館」講座共3場，宗博館教育推廣組專員陳鈺方介紹，「死亡餐酒館」概念源自於國外盛行的死亡咖啡館，主題內容包含模擬喪禮、遺書書寫的桌遊，以及講師演講等。透過下午茶的模式，讓參與者可以一邊享用點心，一邊大談身後事，一改沉重氛圍，突破禁忌，以公開討論的方式來降低對死亡的恐懼，並正面積極地面對死亡。

擔任活動講師的生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟拋出「有想過自己的喪禮嗎？」、「要選哪一種照片做遺照？」以及「什麼方式辦告別式？」等問題，讓參與者腦力激盪，丟出各種創意答案，有人希望喪禮能是歡樂的party，有人則說希望棺木是無敵鐵金剛的造型，討論氛圍熱烈且歡樂。

參加講座的林小姐表示，能和家人談論身後事議題，也知道該怎麼談，談些什麼，是這次活動的最大收穫。另一位陳先生則說，講師以自己的墓誌銘為例，讓大家想想「想留給世界的一句話是什麼？」可說是發人深省，讓大家更能珍惜身邊家人，也體會活在當下的真義。

宗博館館長馬幼娟表示，「生死晝夜：於死亡中前行」特展將結合有趣酷炫的互動多媒體裝置，讓生命教育議題不再嚴肅，誠摯邀請民眾在開展後到館內體驗一場「行走於生死之間的旅程」。