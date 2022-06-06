縣長林姿妙表示，由於接種第四劑須間隔5個月以上，6月19日後，全縣有近2萬名65歲以上長者符合接種資格，除了開放醫院及診所施打外，將持續辦理大型接種站，協助符合資格的長者儘速接種。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局指出，「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明」系統今上線，提供5月1日至25日確診，且有使用過疾病管制署自主系調系統（BBS）的民眾使用。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局指出，「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明」系統今上線，提供5月1日至25日確診，且有使用過疾病管制署自主系調系統（BBS）的民眾使用。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（6日）新增874名個確診者，本土累計51052個案例，另新增2名死亡個案。縣長林姿妙表示，由於接種第四劑須間隔5個月以上，6月19日後，全縣有近2萬名65歲以上長者符合接種資格，除了開放醫院及診所施打外，將持續辦理大型接種站，協助符合資格的長者儘速接種。

疫情方面，今日新增2名死亡個案，年齡都是80多歲，1名女性及1位男性；其中1人施打1劑疫苗、另有1位已施打完2劑疫苗；而其中女性為長照機構的住民；2人從5月20日至28日陸續發病，因不敵病毒先後病故。另外，校園方面則新增學生確診數共242人、教職員工26人，累計共7427位學生、758位教職員確診。

宜蘭縣衛生局指出，「自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明」系統今上線，提供5月1日至25日確診，且有使用過疾病管制署自主系調系統（BBS）的民眾使用。

確診者可到系統中修改或補填同住親友資料，匡列人員上限為10位，填妥後被匡列者可下載居隔證明書，同住親友適用5月17日起免居家隔離（0＋7）方案者，不必填寫，若補填的同住親友三個月內曾經確診，無需列為接觸者。

林姿妙指出，雖然今日確診人數降到1千人以下，但疫情發展仍須持續觀察，提醒民眾留意個人的健康狀況，如有疑慮或不舒服，請盡快接受篩檢。