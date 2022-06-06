永達保經投資不動產眼光神準，永達承德大樓歷經20年持有、不動產價格漲幅逾5倍！永達保經今舉辦「永達承德大樓開工動土祈福典禮」，由董事長吳文永、總經理陳慶鴻帶領一級主管，以及旺邦營造董事長曹來旺團隊等共同出席，太鼓醒獅團熱鬧開場，共同祈求工程順利推展。

永達承德大樓位於台北市承德路三段、距離圓山捷運站僅約3分鐘路程；吳文永透露，永達承德大樓是在台灣房地產最低迷、即2003年Sars期間，以1坪18.5萬元購入，現在每坪土地價值至少80萬元，若加上建造成本最保守估計20萬元，等於每坪要價100萬元，附近新大樓都有百萬以上行情，簡言之，永達保經持有近20年，該棟不動產價值至少翻漲5倍。

吳文永指出，永達承德大樓採取原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層共計15層，總坪數2250坪新大樓，預計投入4.5億元資金；不過，吳文永表示，永達承德大樓未來不會出租、出售，要以自用為主，因為永達接下來的計畫是大舉徵才，吳文永說：「對永達保經來說，人才是活動的不動產，這才是公司最重要的資產」。

央行6月可能再度升息，吳文永認為，央行升息，台灣不動產還是會繼續漲，除了華人有土斯有財的傳統觀念外，最重要的是全球經濟、地緣政治、陸美科技戰以及疫情等發展，有利於台灣財富累積，未來15年資金將不斷匯入台灣，錢太多、沒地方去，不動產就是資金最好停泊的地方之一；吳文永說，現在大老闆很多都回台灣，從這1、2年高爾夫球場的熱鬧景象就可以窺探出來。

永達承德大樓特聘請「以兆建築師事務所」時尚人文建築大師趙國智執行建築設計。其建築概念由本業以客為尊做為設計發想，全棟玻璃帷幕，藉由金屬精密銜接的意象，呈現層次交疊的造型，堆砌出符合企業品牌的服務美學，新建的永達承德大樓符合綠建築且具現代感規劃，除鄰近捷運圓山站外，週遭有大龍峒孔廟古蹟和花博公園，集合文化及藝術的生活圈，預期未來將成為台北市大同區的地標建築。

吳文永表示，永達成立21年，完善的培訓平台以及優渥的獎勵制度，已培育無數業務菁英和管理人才。全新的永達承德大樓將打造企業核心業務總部，成為吸引更多優秀人才發揮所長的平台，協助有事業心的菁英們成為保險企業家、並提供客戶優質的服務，引領集團展翅翱翔高飛。

永達保險經紀人股份有限公司於2001年2月獲准成立，由具備壽險業精算師資格的吳文永與一群保險菁英共組專業經營團隊。從2個服務據點、資本額0.27億元，一路成長至2021年已有34個服務據點、累計實收資本額9.82億元、EPS每股5.152元。