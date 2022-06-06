磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)公告2022年5月合併營收為0.35億元，年減15%、月減21.28%，連三個月下滑，公司表示，係些微受到原料運輸延誤影響而遞延生產出貨，現原料供應及生產已正常。累計2022年1-5月合併營收為1.86億元，年增89%。

立凱-KY過去以擴廠製造LFP為導向，今年起轉為以客戶開發為前導，繼之技轉收取權利金模式，在此之下，公司營運不僅保持良好的成長動能，每年虧損也將可大幅減少，為營運寫下新篇章。公司董事長張聖時日前表示，目標2024年轉虧為盈，今年比去年虧損減一半，明年虧損再減一半。

立凱-KY指出，為了盡可能擴大滿足不同需求客戶，授權技轉對象也區分為二，第一是授權技轉歐美第三方專業化工公司，然後再直接向立凱-KY已認證完成的鋰電池客戶供貨；第二是直接授權技轉鋰電池客戶，產能自給自足。此調整有四大優勢，包含輕資產經營、回應客戶需求、組LFP大聯盟生態圈，以及盡可能減少歐美亞客戶過於依賴外國LFP的巨大風險。

而歐美亞市場對LFP有超乎預期的強勁需求，LG、特斯拉(Tesla)等電池大廠均紛紛搶進LFP市場，儲能與標準EV已確立以LFP為主流。為了因應龐大的市場需求，立凱-KY揭露授權技轉的對象與計價模式與客戶需求，希望藉由商業模式轉型，加速轉虧為盈的速度，宣布正式開啟LFP戰略新時代，自今年開始為客戶進行專利授權與技轉，2024年起被授權客戶可望開始量產，以滿足歐美亞洲電池客戶的需求。