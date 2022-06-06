台中市龍井區2日發生，越南籍阮姓等6名失聯移工共乘1輛車，疑闖紅燈撞上騎電動車28歲陳姓女子，導致陳女重傷昏迷，後續仍進行手、腳骨折手術；陳女原本23日要與交往多年的男友結婚，也因此取消，警方循線查緝阮男等4人到案，另2人在逃，陳父不甘愛女無辜遭撞受害，6日下午到台中地方法院，提出傷害告訴與民事侵權損害賠償。

警方調查，24歲阮男當天駕駛小客車載5名同鄉，行經龍井區中華路3段內線車道北行，遇上陳女騎乘電動機車東行中山中路2段，阮疑未遵守交通號誌，造成2車相撞，陳女當場撞飛，造成肝臟等器官破裂，目前人昏迷，在加護病房急救中。

陳父今天到台中地方法院提告並說，目前阮姓駕駛警方依肇事逃逸、過失傷害罪，現在比較擔心，因女兒重傷昏迷，未來將面對高額醫療費及復健費用，而肇事的駕駛車輛是借來的，未來可能有求償無門的情形，所以先提出傷害與民事侵權損害賠償的告訴。

陳女父親說，女兒的昏迷指數在6至7之間，醫院有跟他們說，若是逐漸好轉，近期將施行手、腳骨折部分的手術；他個人感嘆，女兒因車禍昏迷，如今婚事也無法如期舉行，質疑失聯移工怎會有車子使用？「現在是沒政府了嗎？」。