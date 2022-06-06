國際原油期貨上周大幅走揚，布蘭特與西德州原油期貨上周周線分別收漲3.6％與3.3％。受此消息帶動，期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U）2檔在證交所交易的與原油期連動ETF，今（6）日分別收漲11.36％及5.81％。

街口投信表示，推升油價上漲原因包含歐盟部分禁運俄羅斯原油、美國庫存下降以及市場對OPEC+能否達成增產目標存疑等。歐盟批准第六輪制裁方案，其中包括部分禁運俄羅斯原油，將在6個月後禁止購買海運至成員國的俄羅斯原油，8個月後禁運成品油，而管道輸送原油暫不包括在內。

另外，美國能源資訊局（EIA）指出，截至5月27日當周，美國原油庫存週減少506.8萬桶（市場預估減少210萬桶），汽油庫存減少71.1萬桶（市場預估減少10萬桶），庫存下降幅度皆遠大於預期。

同時，OPEC+同意7月與8月均增產64.8萬桶/日，高於原計畫增產43.2萬桶，然有鑑於OPEC+難以實現此前調升的產量目標，因此市場對供應產能是否能到位仍存疑問。

街口投信指出，OPEC+配合美歐國家需求進行加速增產，為美國總統拜登未來可能的出訪計畫釋出善意，然當前OPEC+總體供應產能相對疲弱，僅沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國擁有較大增產空間，且原油庫存降至低位，加上中國解封與夏季用油旺季來臨，皆可能持續推動油價走勢。