標普全球最新PMI數據顯示，5月標普全球香港採購經理人指數（PMI），經季節調整後，由4月的51.7升至54.9，顯示私營經濟連續兩個月擴張，並且創下2011年3月以來最佳增長率。

香港經濟日報報導，隨著香港疫情回穩，企業新接的訂單逐漸回流，因此積極復產，同時重新吸納人力，擴充採購活動。另外，供應商交貨的拖延程度已較4月減緩，價格壓力也有回落，而累積的工作，則持續增多。至於營商情緒，整體保持樂觀。企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表示，發放消費券對香港業務具刺激作用。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，隨著疫情回穩，香港私營經濟於5月加快增長。訂單需求和產出量同時彈升，觸發就業和採購活動展開新一波擴張。雖然來自大陸的訂單需求依然承壓，但是，外銷市場已經改變頹勢。

儘管防疫措施已經放寬，市場被壓抑的需求逐漸釋出，可是價格與供應壓力並未因此加劇，這是利多訊號，繼續顯示香港經濟於第二季正在強勁復甦。近期走勢預告營商環境將進一步好轉，而且香港的整體營商情緒維持良好。