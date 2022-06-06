歷經兩年的籌備，江宏傑的桌球館「ONWARD tt」終於開幕了，取名為「ONWARD tt」，ONWARD意指繼續向前走，不要回頭看」。至於「tt」又是什麼意思？難道是「哭著向前走」嗎？江宏傑笑著說：「不是啦！tt是Table Tennis的縮寫啦！」

江宏傑以合身黑色西裝造型搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，展現紳士風采。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）
江宏傑以合身黑色西裝造型搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，展現紳士風采。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）

這兩年江宏傑歷經婚變，一肩扛起父兼母職的責任，昔日幸福美滿的婚姻已成為過去，一切只能往前看，唯一心疼是一雙兒女，孩子是無辜的，需要更多的陪伴，因此不管白天桌球事業和《全明星運動會》的錄影有多忙碌，晚上一定把時間留給孩子，而睡前陪伴兒女講床邊故事，就是他最珍惜的親子時光。

江宏傑笑說，他把所有的童書繪本都念完了，還翻來覆去念了好幾遍，孩子都聽膩了，如今孩子最喜歡聽他編故事，還一起玩「故事接龍」的遊戲，你一句我一句輪流編故事，劇情的發展經常走鐘，內容十分搞笑，孩子被逗笑、逗累了，才肯乖乖入睡。

江宏傑展開斜槓事業開桌球館，並親自教女兒打桌球，以休閒獵裝搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）
江宏傑展開斜槓事業開桌球館，並親自教女兒打桌球，以休閒獵裝搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）

最近，江宏傑也開始教5歲女兒Aila醬打桌球，兒童打桌球不僅可以鍛鍊身體，訓練左右腦，有助於提升智商，還可以預防近視，好處多多，不過江宏傑不想當虎爸型「魔鬼教頭」，而是讓女兒「玩」桌球，從遊戲中體會打球的快樂。

「我小時候不愛午睡，打桌球是因為加入桌球隊可以不必午睡，就這樣誤打誤撞成為職業選手。」江宏傑笑說，小姊弟倆好像也遺傳了他的不愛午睡、活潑好動，說不定也會有打桌球的天賦，但運動員的養成過程太辛苦，不會給孩子壓力。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼玫瑰金表殼，限量888只，35萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼玫瑰金表殼，限量888只，35萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

江宏傑接受本報邀請進棚拍攝寶齊萊（Carl F. Bucherer）腕表專題，以合身黑色西裝造型搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，展現優雅紳士的風采，另以休閒獵裝的裝扮搭佩傳承系列年曆雙盤計時碼表都市版限量表，展現不凡的休閒品味，表款取名為「傳承」，有經典傳承之意，是江宏傑對自我的期許，也是對下一代的期望，別具意義。

寶齊萊馬利龍外緣動力大日曆腕表Manero Peripheral BigDate，CFB A2011自動上鍊機芯，27萬元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊馬利龍外緣動力大日曆腕表Manero Peripheral BigDate，CFB A2011自動上鍊機芯，27萬元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼表殼，限量88只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼表殼，限量88只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼表殼，限量88只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼表殼，限量88只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

江宏傑創業當老闆 穿Stefano Ricci總裁上身
寶齊萊愛台灣 台北、台中雙城限量表各88只
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#江宏傑 #打桌球 #傳承 #寶齊萊 #午睡