歷經兩年的籌備，江宏傑的桌球館「ONWARD tt」終於開幕了，取名為「ONWARD tt」，ONWARD意指繼續向前走，不要回頭看」。至於「tt」又是什麼意思？難道是「哭著向前走」嗎？江宏傑笑著說：「不是啦！tt是Table Tennis的縮寫啦！」

江宏傑以合身黑色西裝造型搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，展現紳士風采。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）

這兩年江宏傑歷經婚變，一肩扛起父兼母職的責任，昔日幸福美滿的婚姻已成為過去，一切只能往前看，唯一心疼是一雙兒女，孩子是無辜的，需要更多的陪伴，因此不管白天桌球事業和《全明星運動會》的錄影有多忙碌，晚上一定把時間留給孩子，而睡前陪伴兒女講床邊故事，就是他最珍惜的親子時光。

江宏傑笑說，他把所有的童書繪本都念完了，還翻來覆去念了好幾遍，孩子都聽膩了，如今孩子最喜歡聽他編故事，還一起玩「故事接龍」的遊戲，你一句我一句輪流編故事，劇情的發展經常走鐘，內容十分搞笑，孩子被逗笑、逗累了，才肯乖乖入睡。

江宏傑展開斜槓事業開桌球館，並親自教女兒打桌球，以休閒獵裝搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BOSS）

最近，江宏傑也開始教5歲女兒Aila醬打桌球，兒童打桌球不僅可以鍛鍊身體，訓練左右腦，有助於提升智商，還可以預防近視，好處多多，不過江宏傑不想當虎爸型「魔鬼教頭」，而是讓女兒「玩」桌球，從遊戲中體會打球的快樂。

「我小時候不愛午睡，打桌球是因為加入桌球隊可以不必午睡，就這樣誤打誤撞成為職業選手。」江宏傑笑說，小姊弟倆好像也遺傳了他的不愛午睡、活潑好動，說不定也會有打桌球的天賦，但運動員的養成過程太辛苦，不會給孩子壓力。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼玫瑰金表殼，限量888只，35萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

江宏傑接受本報邀請進棚拍攝寶齊萊（Carl F. Bucherer）腕表專題，以合身黑色西裝造型搭配寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表，展現優雅紳士的風采，另以休閒獵裝的裝扮搭佩傳承系列年曆雙盤計時碼表都市版限量表，展現不凡的休閒品味，表款取名為「傳承」，有經典傳承之意，是江宏傑對自我的期許，也是對下一代的期望，別具意義。

寶齊萊馬利龍外緣動力大日曆腕表Manero Peripheral BigDate，CFB A2011自動上鍊機芯，27萬元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，CFB 1972自動上鍊計時機芯，精鋼表殼，限量88只，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）