綠議員狂追問北市府網軍案 柯文哲：這樣講有點認知作戰

台北市政府遭疑養網軍議題延燒，市議員王閔生6日再追出除了PTT上的LovError帳號，還有4個帳號在上班時間發政治文，令人質疑是否在帶風向。市長柯文哲對此回應，這樣講就有點認知作戰，會回去查查看。

王閔生上周四質疑市府疑似養網軍，質疑LovError是網軍，當天晚上市府發新聞稿表示LovError是台北市會展基金會員工，PO文內容是親身遭遇，不是造謠，純粹抒發個人不滿情緒。

王閔生指出，LovError確診了講說老婆中重症，台大醫生說只要會呼吸還能走就是輕症，對醫囑提出質疑，區公所、衛生所都有沒關心，確診時沒有支薪，但帳號本人最後也承認說謊。

他痛批，假訊息就是用部分事實編出故事，散播讓大家誤會的訊息，市府在新聞稿最後說是紓發情緒不是造謠，但這就是在造謠，竟然可以在新聞稿中急著撇清。

此外，王閔生還找出另4個帳號都是在上班時間發政治文，網友、社會大眾都覺得在帶風向。

對此，柯文哲回應，這樣講就認知作戰了，上班時間不可做非公務行為，非常確信北市沒網軍，回去再查查看。